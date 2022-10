Bolsonaro forholder sig tavs i timerne efter nederlag

Flere timer efter at de brasilianske valgmyndigheder erklærede Lula for sejrherre i Brasiliens præsidentvalg, har taberen, siddende præsident Jair Bolsonaro, endnu ikke reageret.

Omkring midnat dansk tid erklærede valgmyndighederne, at den tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva ikke længere kunne indhentes.

Men kort før klokken 05.00 dansk tid er der endnu ikke kommet udmeldinger fra Bolsonaro.

Lula har også bemærket det i en tale, som han holdt efter sejren.

- Overalt i verden havde den tabende præsident allerede ringet for at erkende sit nederlag. Han har ikke ringet til mig. Jeg ved ikke, om han kommer til at ringe og erkende sit nederlag, siger Lula ifølge nyhedsbureauet AFP.

En kilde hos Bolsonaros valgkampagne siger til nyhedsbureauet Reuters, at præsidenten ikke vil tale til offentligheden før mandag.

Bolsonaros valgkampagne er ikke vendt tilbage på en henvendelse om en officiel kommentar fra Reuters.

Beskyldningerne om snyd har lydt fra både Lulas lejr og Bolsonaros side lige til det sidste.

Bolsonaro har i månederne op til valget sået tvivl om, hvorvidt det elektroniske valgsystem er pålideligt. Han har tidligere antydet, at han måske ikke vil anerkende resultatet.

Fredag aften sagde han dog, at han vil respektere valget.

Ikke desto mindre vil mange nu være meget opmærksomme på Bolsonaro og hans støtters reaktion.

Nogle støtter har forsamlet sig i hovedstaden Brasília og nægter at acceptere resultatet.

- Det brasilianske folk kommer ikke til bare at acceptere et manipuleret valg og give vores land til en tyv, siger den 50-årige lærer Ruth da Silva Barbosa ifølge AFP.

Brasília er fire timer efter Danmark.

Lula fik 50,9 procent af stemmerne, mens Bolsonaro fik 49,1 procent.

77-årige Lula, som nu både er tidligere og kommende præsident, ventes indsat 1. januar 2023.

