Bolsonaro har endnu ikke anerkendt Lulas valgsejr

Bolsonaros tavshed efter præsidentvalg i Brasilien vækker bekymring for, at han ikke vil erkende valgnederlag.

Den venstreorienterede politiker Lula da Silva maner til fred og enighed i en sejrstale, efter at have vundet en kneben sejr ved Brasiliens præsidentvalg.

Resultatet af valget var klar natten til mandag dansk tid. Men den afgående præsident, Jair Bolsonaro, har mandag over middag ikke offentligt erkendt at have tabt valget.

- I ethvert andet land ville den præsident, der havde lidt nederlaget, have ringet og erkendt det. Men han har ikke ringet endnu, og jeg ved ikke, om han vil erkende sit nederlag, siger Lula om Bolsonaro.

- Dette land har brug for fred og enhed. Udfordringerne er enorme, siger Lula og henviser til en sultkrise, økonomiske problemer, dyb politisk splittelse og afskovning i Amazonas.

Ved valget var de dominerende emner særligt fattigdomsbekæmpelse og beskyttelse af regnskoven.

Gennem måneder har højrefløjen omkring ham fremsat udokumenterede påstande om, at Brasiliens elektroniske valgsystem er upålideligt, og at medier, domstole og andre institutioner har konspireret mod hans stærkt højreorienterede bevægelse.

Iagttagere har sammenlignet den politiske udvikling i Brasilien med situationen i USA, hvor nogle skaber tvivl om fakta og om demokratiske institutioner.

Splittelsen mellem fløjene i Brasilien er dyb. Det bliver en stor opgave for Lula at skabe mere balance, så der igen kan opnås konsensus om vigtige udviklinger.

Efter valget er der megen opmærksomhed rettet mod, hvordan Lula vil række ud til de vælgergrupper, som støtter den anden fløj.

I sin tale efter valget, hvor 124 af de 156 millioner vælgere stemte, lover Lula, at han ikke blot vil være præsident for den ene halvdel af befolkningen, men for hele landet.

- Jeg vil være præsident for alle 215 millioner brasilianere - ikke blot for dem, som stemte på mig. Der findes ikke to udgaver af Brasilien. Vi er et land - et folk - en stor nation, hedder det i talen ifølge den britiske avis The Guardian.

Sidste år var det ifølge officielle beregninger omkring 63 millioner mennesker i Brasilien, som levede for under 700 kroner om måneden.

- Vi har en pligt til at sørge for, at alle brasilianere han få morgenmad, frokost og middag hver dag - og dette bliver en prioritet for min regering, siger Lula.

Der er splittelse i kongressen, hvor partier, som støtter Bolsonaro, har stor støtte.

