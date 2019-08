Bolsonaro kritiserer Macron: Mentalitet som en kolonialist

Brasiliens præsident mener, at Frankrig burde inkludere lande omkring Amazonas i diskussionen om brandene.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, kritiserer fredag den franske præsident, Emmanuel Macron, og mener, at han har en "kolonialist-mentalitet."

Udmeldingen kommer, efter at Frankrigs præsident torsdag opfordrede G7-landene, som mødes i weekenden, til at finde en løsning på de rekordmange skovbrande, der i øjeblikket hærger den enorme regnskov Amazonas i Sydamerika.

Den melding reagerer Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, kraftigt på.

På Twitter skriver Bolsonaro, at Macrons forslag om, at G7-landene skal diskutere problemet uden deltagelse fra landene omkring Amazonas, fremkalder en kolonialist-mentalitet, der ikke hører hjemme i det 21. århundrede.

Torsdag skrev Macron på Twitter, at brandene i Amazonas skal være øverst på dagsordenen, når G7-landene, der tæller Frankrig, USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Canada og Japan, mødes i weekenden i Frankrig.

- Vores hus brænder bogstavelig talt. Det er en international krise, skrev han i et tweet.

Amazonas omtales af blandt andre klimaforkæmpere som "planetens lunger", skriver nyhedsbureauet AP. Den enorme regnskov spiller en vigtig rolle i kampen mod global opvarmning.

Derfor har de mange brande også skabt bekymring blandt andet på sociale medier. På Twitter var hashtagget #PrayforAmazonas onsdag det mest populære på verdensplan med over 249.000 tweets.

Der er registreret omkring 73.000 skovbrande i Amazonas mellem januar og august. I hele 2018 blev der registreret under 40.000 brande, viser tal baseret på satellitovervågning i Det Nationale Institut for Rumforskning.

Ud over Macron har FN's generalsekretær, António Guterres, også kaldt det en international krise.

På Twitter skriver Guterres, at han er dybt foruroliget over brandene.

- Midt i denne globale klimakrise har vi ikke råd til en større ødelæggelse af en stor kilde til oxygen og biodiversitet.

Bolsonaro kritiserer både Macron og FN for indblanding.

- De lande, der sender penge herned, gør det ikke for et velgørende formål, men med et mål om at blande sig i vores suverænitet, skriver han på Twitter.

Bolsonaro har dog tidligere erkendt, Brasilien ikke har ressourcerne til at bekæmpe de mange tusinde brande.

- Amazonas er større end Europa. Hvordan bekæmper man brandstiftelse i så stort et område? Det har vi ikke ressourcer til, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters torsdag.

