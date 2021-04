Bolsonaro lover Biden at ende ulovlig afskovning inden 2030

Brasiliens præsident kræver økonomisk kompensation for at stoppe ulovlig afskovning i Amazonas.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har i et brev lovet sin amerikanske modpart Joe Biden at gøre en ende på ulovlig afskovning i Amazonas inden 2030.

Samtidig beder han om "betragtelig" økonomisk støtte for at nå målet.

Det oplyser brasilianske embedsfolk torsdag.

Brevet kommer, en uge inden at Biden er vært for et virtuelt klimatopmøde med 40 verdensledere - heriblandt Bolsonaro og statsminister Mette Frederiksen.

Brasilien lovede allerede i 2015 at stoppe ulovlig afskovning i Amazonas-regnskoven inden 2030. Det skete som en del af Parisaftalen.

Bolsonaros valgsejr i 2018 har dog skabt tvivl om, hvorvidt landet stadig har tænkt sig at leve op til målet, da præsidenten generelt bliver anset for at være skeptiker omkring problemerne vedrørende klimaforandringer.

Han har også tidligere stødt sammen med Joe Biden på spørgsmålet om afskovning, da Biden førte valgkamp for at blive præsident.

Men nu har piben altså fået en anden lyd.

- Med uforbeholden støtte til dit arbejde ønsker vi at genbekræfte vores forpligtelse til at eliminere ulovlig afskovning i Brasilien inden 2030

- Men det vil kræve betydelige ressourcer at nå det mål. Brasilien fortjener en fair kompensation for de miljømæssige ydelser, dets borgere giver til planeten, skriver Bolsonaro blandt andet i det syv sider lange brev.

/ritzau/AFP