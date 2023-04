Bolsonaro skal forklare sig om optøjer i Brasilien

Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro skal onsdag besvare spørgsmål om sine tilhængeres stormløb på flere regeringsbygninger 8. januar.

Han er ankommet til politiets hovedkvarter i hovedstaden Brasília.

Det oplyser en kilde i politiet til nyhedsbureauet AFP.

Bolsonaro efterforskes for sin rolle i at have opildnet til optøjerne.

Tilhængere af den tidligere præsident demonstrerede, efter at han havde tabt valget til Luiz Inacio Lula da Silva - kaldet Lula - i oktober sidste år.

Protesterne kulminerede 8. januar. Det skete, da Bolsonaro-tilhængere stormede Brasiliens præsidentpalads, kongres og højesteret.

Tusindvis af "bolsonaristas" indtog regeringsbygningerne med krav om Lulas afgang. De opfordrede også militæret til at kuppe den nye regering.

Omkring 1800 mennesker er anholdt for at have deltaget i stormløbet.

På det tidspunkt befandt Bolsonaro sig i USA. Men politiet er nu ved at undersøge, om han opildnede til de omfattende protester.

Ekspræsidenten vendte hjem til Brasilien i marts efter at have tilbragt tre måneder i Florida. Han har afvist at have spillet nogen rolle i optøjerne.

/ritzau/AFP