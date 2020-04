Bolsonaro trækker folk på gaderne trods viruskrise i Brasilien

Folk stimlede fredag sammen om Bolsonaro, hvis popularitet er dykket efter afvisning af coronavirussets alvor.

Brasilien har som det eneste sydamerikanske land passeret 1000 coronarelaterede dødsfald.

Imens var landets præsident, Jair Bolsonaro, fredag på gaderne og afviste på ny nødvendigheden af at holde afstand.

En folkemængde stimlede således sammen om Bolsonaro i hovedstaden Brasília, og præsidenten hilste på sine støtter.

Bolsonaro, som er 65 år gammel og tidligere kaptajn i hæren, har flere gange afvist behovet for isolation og lukning af samfundsfunktioner.

Han har blandt andet kaldt coronavirus og Covid-19 for en "lille forkølelse" og mener, at tiltagene går unødvendigt ud over økonomien og tenderer "hysteri".

Flere af tiltagene er blevet besluttet på delstatsniveau. Men nogle af dem tager også udgangspunkt i anbefalinger fra Bolsonaros egne fagfolk på sundhedsområdet.

Under coronaviruskrisen er præsidentens popularitet faldet.

Flere brasilianere er oprørte over hans holdninger til virusset.

På gaderne i Brasília fredag blev præsidenten både mødt af glade tilhængere, der råbte hans navn, og kritikere, der slog på potter og pander for at markere deres vrede.

Det overvejende katolske Brasilien markerede i lighed med store dele af resten af verden langfredag, og der var derfor national helligdag.

På dagen besøgte Bolsonaro et militærhospital, et apotek og en af sine sønner, der bor i et lejlighedskompleks.

I Brasilien er der knap 20.000 bekræftede Covid-19-syge og 1056 dødsfald.

Med en befolkning på over 200 millioner mennesker er det relativt få sammenlignet med for eksempel Italien, Spanien og også USA.

Men sundhedsmyndighederne er bekymrede for en stigning og regner med, at epidemien først vil toppe i slutningen af april.

Derudover er der særlig bekymring for virusspredning i favelaer, som slumkvarterer i Brasilien kaldes, samt blandt oprindelige folk i Amazonas.

Samtidig meddeler nabolandet Argentina, at det vil forlænge lukningen af en række funktioner til 27. april, dog kun i storbyer som blandt andet Buenos Aires, Mendoza og Cordoba.

De landsdækkende tiltag blev første gang meddelt 20. marts.

Argentina har knap 2000 bekræftede tilfælde af smitte og 82 coronarelaterede dødsfald.

