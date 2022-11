Siden søndag har den afgående brasilianske præsident Bolsonaro været stille. Han forventes at tale tirsdag.

Bolsonaro ventes at tale tirsdag - to dage efter valgnederlag

Den afgående brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, holder tirsdag sin første tale siden valgnederlaget søndag.

Det oplyser et medlem af hans regering.

Meldingen kommer, mens der er store spekulationer om, hvorvidt den højreorienterede nationalist vil acceptere sit nederlag til den venstreorienterede rival Luiz Inacio Lula da Silva.

Ifølge kommunikationsminister Fabio Faria har Bolsonaro ventet med at udtale sig, så han kunne forberede en tale.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bolsonaro har været stille siden søndag, hvor det i anden runde af præsidentvalget efter et tæt løb stod klart, at den tidligere præsident Lula kunne tage magten tilbage - 20 år efter at han første gang fik den.

Valgkampen har været præget af polarisering. Der har lydt beskyldninger om snyd fra både Lulas og Bolsonaros kampagner.

Bolsonaro har i månederne op til valget sået tvivl om, hvorvidt det elektroniske valgsystem er pålideligt. Han har tidligere antydet, at han måske ikke vil anerkende resultatet. Fredag aften sagde han dog, at han vil respektere valget.

Ikke desto mindre vil mange nu være meget opmærksomme på Bolsonaros og hans tilhængeres reaktioner.

Siden søndag har pro-Bolsonaro lastbilchauffører sat vejblokader op i protest mod Lula.

Ifølge politiet har 321 blokader delvist eller helt blokeret veje i 26 stater.

Chaufførerne har nydt godt af, at Bolsonaro har sænket prisen på diesel. Derfor udgør de også en vigtig del af hans vælgergruppe. Samtidig har de magten til at sætte landet på den anden ende, når forsyningskæderne stoppes.

Landbrugslobbyen i Brasilien har advaret om, at protesterne kan have betydning for korneksporten.

/ritzau/Reuters