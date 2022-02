Brasiliens præsidents ønske om at øge jagten på guld møder modstand fra miljøforkæmpere og indfødte grupper.

Bolsonaro vil gøre det nemmere at grave efter guld i Amazonas

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, vil gøre det muligt at grave efter mere guld i regnskoven Amazonas.

Det sker igennem to dekreter, som præsidenten har udstedt.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det ene dekret handler om et statsligt program for at støtte guldminedrift i Amazonas.

Det andet medfører ændringer i eksisterende love og regler for at gøre det nemmere for dem, der ansøger om tilladelse til at lede efter guld i verdens største regnskov.

Brasiliens oprindelige folk og miljøforkæmpere er rasende over dekreterne.

De mener, at Bolsonaro dermed åbner for at ødelægge regnskoven yderligere blandt andet med udledning af kviksølv i floder.

Kviksølv bliver brugt af guldgravere til at udvinde guldet.

Der foregår i forvejen omfattende ulovlig minedrift i området.

- Det er stik imod, hvad regeringen burde gøre, siger Larissa Rodrigues, der er talsmand for miljøtænketanken Choices Institute, til AP.

Bolsonaro har været ivrig efter at øge guldminedriften i Amazonas, lige siden han tiltrådte som præsident i 2018.

Han mener, at det vil gavne både Brasiliens oprindelige folk og andre borgere.

Det forventes, at Bolsonaro vil forsøge at blive genvalgt ved det kommende præsidentvalg i oktober.

I august sidste år rapporterede organisationen Mapbiomas, der analyserer satellitbilleder af regnskov i Brasilien, at guldminer - lovlige som ulovlige - udgør et seks gange større område i Brasilien, end hvad det gjorde i 1985.

Regnskoven Amazonas er i det hele taget et ømt emne i Brasilien. Under Bolsonaros ledelse er rydning af skoven steget de seneste tre år.

Sidste år blev 13.325 kvadratkilometer skov ryddet, og det er det højeste tal siden 2006. Regnskoven er verdens største med et areal på seks millioner kvadratkilometer.

Dermed gik det den gale vej for Brasilien, som til klimatopmødet COP26 i Glasgow lovede at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2028.

/ritzau/