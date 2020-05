Bolsonaro vil lade frisører og fitnesscentre åbne

Menneskeliv og økonomi hænger sammen. Derfor skal man ikke overdrive restriktioner, mener præsident.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, erklærer mandag lokal tid, at fitnesscentre og frisører kan holde åbent trods udbruddet af coronavirus.

Ifølge præsidenten er der nemlig tale om essentielle samfundstjenester.

Dermed lægges der op til at slække på de tiltag, der skal holde virusspredningen i skak, på trods af at både antallet af nye smittede og døde stiger i Brasilien.

Ifølge Johns Hopkins University er der i alt 11.625 døde i landet og 169.143 bekræftede smittetilfælde, viser universitetets løbende opgørelse tidligt tirsdag dansk tid.

Præsidenten har argumenteret for, at delstater og kommuner er gået for langt i forhold til påbud om afstand og isolation.

Dermed har han haft samme budskab som USA's præsident, Donald Trump, der har sagt, at "kuren ikke må være værre end sygdommen".

- Spørgsmålet om liv må besvares parallelt med spørgsmålet om job, siger Bolsonaro til journalister uden for sin bolig.

- Uden økonomi er der ikke noget liv, der er ikke nogen læger, der er ikke nogen lægemidler.

/ritzau/Reuters