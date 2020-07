Bolsonaro viser negativ coronatest frem

To uger efter, at Bolsonaro fik diagnosen covid-19, viser en ny test angiveligt, at han er blevet rask.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har taget endnu en coronatest, som var negativ.

Det skriver han på Twitter lørdag, hvor han poster et foto af sig selv med en opadvendt tommelfinger. I den anden hånd holder han noget, der tilsyneladende er coronatesten.

- God dag til alle, skriver den brasilianske præsident.

Det er to uger siden, at han oprindeligt blev diagnosticeret med covid-19, som er den sygdom, coronavirus kan medføre.

Det fremgår ikke af Bolsonaros tweet, hvornår han har taget den seneste test. Det er heller ikke oplyst, om han vil tage yderligere en test for at bekræfte resultatet af den første.

Præsidenten har arbejdet hjemmefra, siden han fik diagnosen covid-19 for to uger siden. Flere test i den seneste uge har været positive.

Bolsonaro har ved flere lejligheder sagt, at han har det fint og ikke mærker meget til sygdommen.

Næst efter USA er Brasilien det land i verden, der har registreret flest smittede og flest døde blandt coronasmittede.

Over 85.000 mennesker, der var smittet med corona, er døde i Brasilien. Eksperter mener imidlertid, at det reelle dødstal er langt højere, i og med at Brasilien kun tester relativt få mennesker.

Præsidenten har gentagne gange nedtonet faren ved virusset og slået det hen som "en lille influenza".

