Bolsonaros politiske fremtid har oddsene imod sig

Den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro står over for et "tydeligvis ufordelagtig" klima, i takt med at han skal forsøge at bevare sin politiske fremtid under en retssag, der begynder torsdag.

Sådan lyder det fra Bolsonaros advokat forud for starten på retssagen, hvor ekspræsidenten står anklaget for at have misbrugt sin bemyndigelse.

Det skete angiveligt, da Bolsonaro sidste år, i forbindelse med at han tabte valget til Luiz Inacio Lula da Silva - også kendt som Lula, tilkaldte landets ambassadører for grundløst at så tvivl om det brasilianske valgsystem.

Torsdag anses som et muligt første skridt på vejen mod at gøre regningen op for Bolsonaro.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har aldrig anerkendt Lulas valgsejr og står samtidig anklaget for angiveligt at have opildnet tusindvis af sine tilhængere til et stormløb på det brasilianske præsidentpalads, senatet og højesteret i hovedstaden Brasília den 8. januar.

Taber Bolsonaro sagen, der behandles ved den øverste brasilianske valgmyndighed, risikerer han at blive udelukket fra at stille op til et politisk embede indtil 2030.

Samtidig efterforskes han for en række andre sager om, at han angiveligt har blandet sig i politiefterforskninger, misinformation og lækage af fortrolig information.

Desuden efterforskes han for angiveligt at have importeret saudiarabiske diamantsmykker til en værdi af omkring 3,2 millioner dollar - godt 22 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ekspræsidentens advokat, Tarcisio Vieira, der selv har siddet som dommer i den øverste brasilianske valgmyndighed, betegner beviserne mod Bolsonaro som svage.

Han kritiserer samtidig, at bevisførelsen indeholder et dokument omhandlende et dekret om at omstøde resultaterne af valget, der blev fundet hjemme hos Bolsonaros tidligere justitsminister.

Ifølge advokaten har tanken om et statskup aldrig optaget ekspræsidenten.

/ritzau/Reuters