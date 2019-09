Bolsonaros popularitet dykker i kølvandet på Amazonas-brande

Over halvdelen af Brasiliens befolkning tager afstand fra præsidentens håndtering af skovbrandene i Amazonas.

Brasiliens præsident Jair Bolsonaros popularitet har taget et dyk efter en international kontrovers om hans håndtering af skovbrandene i Amazonas-regnskoven.

Det viser en spørgeundersøgelse foretaget af instituttet Datafolha. Undersøgelsen er offentliggjort i avisen Folha de S.Paulo mandag.

Andelen af brasilianere, der ikke bryder sig om Bolsonaro, er således steget til 38 procent. Det er en stigning på fem procentpoint fra 33 procent i juli

Imens er andelen af de, der mener, at præsidenten gør et godt eller fantastisk arbejde, faldet til 29 procent fra 33 procent for to måneder siden.

En anden Datafolha-spørgeundersøgelse offentliggjort søndag viste, at mere end 50 procent af brasilianerne tager afstand fra den måde, Bolsonaro har håndteret den seneste udvikling i Amazonas.

/ritzau/dpa