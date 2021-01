Bolsonaros popularitet styrtdykker - flere kræver rigsret

Politiske grupper kræver præsidenten stillet for en rigsret på grund af hans håndtering af coronapandemien.

Den brasilianske præsident Jair Bolsonaros popularitet styrtdykker for tiden, efter at en dødelig anden bølge med coronavirus og en langsom vaccineudrulning har forværret synet på hans højreorienterede regering.

Det viser en meningsmåling foretaget af instituttet Datafolha.

Ifølge meningsmålingen svarer 40 procent af de adspurgte, at Bolsonaros regering klarer sig dårligt eller forfærdeligt. Det er otte procent flere end i midten af december.

Omvendt vurderer knap en tredjedel, at regeringen klarer sig godt eller fremragende. I den seneste meningsmåling lå tallet på 37 procent.

Meningsmålingen er et hårdt slag for Bolsonaro.

Ifølge avisen Folha de S. Paulo er det den laveste opbakning til præsidenten, siden han overtog magten i begyndelsen af 2019.

Mange brasilianere bliver mere og mere frustrerede over landets langsomme vaccineudrulning.

Og selv om de første vacciner blev givet i sidste weekend, så har regeringen også haft problemer med at sikre nok doser til at få vaccineret landets 210 millioner borgere og stoppet den anden bølge af virusset.

Situationen bliver ikke bedre af, at en ny coronavariant, som forskere tror er mere smitsom, for nylig blev opdaget i det nordlige Brasilien.

Problemerne førte i sidste måned til protester mod regeringen i flere byer.

I denne weekend har både højre- og venstreorienterede grupper indkaldt til demonstrationer over hele landet med kravet om at få stillet Bolsonaro for en rigsret.

Det er et flertal i Brasilien dog lige nu imod, viser en anden meningsmåling fra Datafolha.

Jair Bolsonaro har adskillige gange under pandemien nedtonet alvoren af virusset. Han har også sået tvivl om vaccinerne og afvist at lade sig vaccinere, selv om han selv blev smittet med coronavirus i juli.

Tal fra Brasiliens sundhedsministerium viser, at 1202 mennesker lørdag døde med corona.

I alt har 216.445 coronapatienter mistet livet under pandemien. Det er næstflest på verdensplan kun overgået af USA.

/ritzau/Reuters