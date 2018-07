Bombe dræber 19 sikher og hinduer i Afghanistan

Angreb mod sikher i Jalalabad skete få timer efter Afghanistans præsident havde åbnet hospital.

En selvmordsbombeeksplosion rystede søndag den centrale del af den byen Jalalabad i det østlige Afghanistan, hvor mindst 19 mennesker blev dræbt.

Angrebet var rettet mod et lille mindretal af sikher og hinduer i området, oplyser myndighederne i provinsen.

Sundhedsmyndighederne siger, at 19 blev dræbt og 20 blev såret.

Embedsmænd oplyser, at mindst 10 af de dræbte var sikher.

Eksplosionen skete få timer efter Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, havde åbnet et hospital i Jalalabad.

Ved eksplosionen blev butikker og bygninger ødelagt omkring Mukhaberat-pladsen.

Politichef Ghulam Sanayi Stanekzai siger, at en selvmorder stod bag eksplosionen. Han sprængte sig selv i luften ved et køretøj, som var fyldt med medlemmer af sikher-mindretallet.

Køretøjet var på vej til et møde, hvor sikherne skulle møde præsidenten.

Afghanistan er overvejende muslimsk, men der findes stadig et lille antal sikher og hinduer i landet.

Myndighederne siger, at antallet af dræbte og sårede kunne være blevet langt højere, hvis ikke en stor del af byen var blevet afspærret på grund af Ghanis besøg. Præsidenten var ikke i området, da bomben eksploderede.

Det står ikke klart, hvem der stod bag bomben. Regeringsstyrkerne og Taliban indgik i sidste måned en kortvarig våbenhvileaftale. Denne omfattede ikke Islamisk Stat, der har stået bag en lang række angreb i de seneste år.

Taliban har også afsluttet våbenhvilen, da gruppen for knap to uger siden dræbte 30 afghanske soldater i et baghold.

/ritzau/Reuters