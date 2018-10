Bombe dræber kandidat op til afghansk parlamentsvalg

Mindst ti politiske kandidater er blevet dræbt inden for de seneste to måneder forud for lørdagens valg.

En bombe placeret under en sofa dræbte onsdag en af de opstillede politikere ved lørdagens parlamentsvalg i Afghanistan.

Syv personer blev såret ved eksplosionen, som dræbte kandidaten Jabar Qahraman i den sydlige Helmand-provins, hvor Taliban står stærkt.

Qahraman er den tiende politiske kandidat, som er blevet dræbt inden for de seneste to måneder.

- En bombe var blevet placeret under hans siddeplads i hans kampagnekontor, siger Omar Zwak, som er talsmand for Helmand-provinsens guvernør.

Ved valget kæmper 2565 kandidater om de 249 pladser i Nationalforsamlingen. Blandt de opstillede er 417 kvinder.

Både Taliban og IS er erklærede modstandere af et længe udsat valg til en ny nationalforsamling den 20. oktober.

Begge grupper vil have afghanerne til at boykotte valget og har optrappet angreb mod det afghanske militær, politiet og sikkerhedsstyrker over hele landet de seneste måneder.

Mindst 20 medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker blev tirsdag dræbt ved et Taliban-angreb i den nordlige del af landet, siger regeringskilder.

Søndag blev mindst 17 afghanske soldater dræbt, mens 12 personer blev såret ved et Taliban-angreb i den vestlige del af landet. Lørdag blev 12 personer dræbt og 32 såret, da en bombe eksploderede ved et valgarrangement i det nordøstlige Afghanistan.

Regeringskilder siger, at Taliban øjensynligt ønsker at vinde mere terræn for at stå stærkere ved eventuelle fredsforhandlinger.

Men Taliban har også lidt store tilbageslag. Militsen siger, at den er villig til at forsøge at få skabt en ny dynamisk fredsproces.

Tal fra FN viser, at over 8000 blev dræbt eller såret i årets første ni måneder.

/ritzau/AFP