Bombe mod afghansk bryllup dræber og lemlæster

Bombe i Kabul var rettet mod modtagelsesrum for mænd. Ingen har taget skylden for bomben.

En bombe er lørdag aften eksploderet under et bryllup i Afghanistans hovedstad, Kabul, og et større antal mennesker er såret og dræbt.

Det oplyser Afghanistans indenrigsministerium.

Et lokalt hospital bekræfter, at mindst 20 personer er såret, skriver AFP.

Ingen har umiddelbart taget skylden for bomben, der eksploderede i et område af bygningen Dubai City, hvor man tog imod de mandlige gæster, skriver Reuters.

- Uheldigvis har eksplosionen givet skader på civile, siger ministeriets talsmand.

Bygningen Dubai City bruges ofte til bryllupper. Den ligger i et område af Kabul, hvor det shiamuslimske mindretal hazarerne bor i større tal.

/ritzau/AP