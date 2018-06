Eksplosion ryster stadion efter Mugabes efterfølgers tale

Vicepræsident og hans kone i Zimbabwe er lettere såret i forbindelse med eksplosion på stadion i Bulawayo.

En eksplosion i Zimbabwe under en kongres lørdag for partiet ZANU-PF og præsident Emmerson Mnangagwa var et drabsforsøg.

Det rapporterer statsmedier i landet uden direkte kilde.

Der skal ifølge vidner være flere sårede, hvilket også fremgår af billeder fra stedet.

Politiet er lørdag sidst på eftermiddagen fortsat i gang med registrere antallet af sårede, siger polititalskvinde Charity Charamba ifølge nyhedsbureauet AP.

Mnangagwa er uskadt, bekræfter hans talsmand. Præsidenten er bragt i sikkerhed.

Vicepræsidenten og hans kone derimod har fået mindre skader af eksplosionen, rapporterer AP med vidner som kilder. Vicepræsident Kembo Mohadi er skadet i benet, og han er bragt til et hospital.

Hændelsen skete på White City Stadium i byen Bulawayo, skriver avisen The Herald. Oppositionen står stærkt i Bulawayo, der ligger 450 kilometers kørsel sydvest for Zimbabwes hovedstad, Harare.

Her talte Mnangagwa for tilhængere før et historisk valg i juli, som er det første i landet, efter at ekspræsident Robert Mugabe er trådt tilbage.

- Præsident Mnangagwa er ikke såret, og han befinder sig nu i præsidentboligen i Bulawayo. Efterforskere er på vej, og der kommer flere detaljer, siger talsmand George Charamba til The Herald.

Talsmanden siger, at der har været flere drabsforsøg mod præsidenten de seneste år.

Eksplosionen skete, netop som præsidenten var færdig med at tale for folkemængden, og han var ved at forlade podiet, skriver AP.

På optagelser fra stedet ses Mnangagwa vinke til publikum, hvorpå han vender sig væk og går mod et VIP-telt. Herefter høres en eksplosion, og straks efter kan man høre skrig og se røg.

Stats-tv afbrød hurtigt en livesending fra stadion.

Mnangagwa overtog magten i november, da Mugabe trak sig under massivt pres fra militæret. Magtskiftet kom, i forlængelse af at Mugabe havde fyret Mnangagwa som vicepræsident.

30. juli skal befolkningen i det sydafrikanske land stemme, og for første gang siden uafhængigheden i 1980 kan de ikke sætte kryds ved Mugabe.

/ritzau/dpa