Bombe rettet mod Afghanistans vicepræsident dræber ti

Ingen har taget ansvar for bombe i Kabul. Taliban nægter at have noget med det at gøre.

Mindst ti civile personer er onsdag dræbt af en bombe i Kabul, som var målrettet en kolonne af biler, hvor Afghanistans vicepræsident, Amrullah Saleh, befandt sig.

Det oplyser det afghanske indenrigsministerium.

Vicepræsidenten slap uskadt fra eksplosionen.

Mindst 15 er såret, heraf flere kritisk, og dødstallet vil formentlig stige i løbet af dagen.

Bomben var plantet på forhånd i et område af byen, der ellers regnes som det mest sikre i Kabul.

Ingen gruppe har taget skylden for bomberne. Det islamistiske Taliban afviser at have noget med det at gøre.

I en erklæring siger præsident Ashraf Ghani, at "terrorister og deres udenlandske støtter kan ikke svække freden, republikken og en lys fremtid, som er det største og mest fundamentale krav fra folket, ved at udføre en sådan forbrydelse".

USA har indgået en aftale med Taliban om at søge en fredelig løsning på konflikten i Afghanistan. Den afghanske regering planlægger at indlede møder med Taliban om en fredsordning.

De møder ventes at finde sted i Doha i det arabiske land Qatar.

Islamisk Stat har senest stået bag en række blodige attentater i Afghanistan.

/ritzau/dpa