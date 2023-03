Bombe ryster afghansk by efter drab på guvernør

Mindst en person blev dræbt, og fem blev såret ved en eksplosion lørdag i Mazar-e-Sharif, som er Afghanistans fjerdestørste by.

Bombeangrebet skete i et kulturcenter, hvor journalister var samlet i forbindelse med en prisuddeling. Det finder sted, få dage efter at Taliban-guvernøren i Balkh-provinsen blev dræbt i byen.

- Jeg hørte et brag, hvorefter der var kaos over alt, da alle kæmpede for at komme ud, siger den afghanske journalist Atif Arian, som blev såret i kulturcenteret.

En anden journalist, som blev såret, var Najeeb Faryad fra tv-stationen Aryana News.

Artiklen fortsætter under annoncen

Islamisk Stat hævder at stå bag angrebet mod guvernøren.

Mohamad Asif Waziri, talsmand for politiet i Balkh, siger, at Islamisk Stat også hævder at have udført lørdagens angreb. Her var tre børn blandt de sårede.

Myndighederne har indledt en større efterforskning af drabet på guvernør Mawlawi Mohammad Dawood Muzamil. Han blev dræbt sammen med to andre torsdag.

Den omfattende vold i Afghanistan blev kraftigt reduceret efter Talibans magtovertagelse i august 2021. Men i den seneste tid er sikkerheden igen forværret efter en række dødelige IS-angreb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den dræbte guvernør er en af de højest placerede embedsmænd, som er blevet dræbt i Afghanistan, efter at Taliban tog magten igen i 2021.

Jihadisterne i Islamisk Stat fremstår i dag som den største sikkerhedsrisiko i Afghanistan.

Taliban og IS deler samme grundlæggende sunni-islamistiske ideologi, men Islamisk Stat kæmper for at få oprettet et globalt kalifat, mens Taliban har fokus på at regere et uafhængigt Afghanistan.

/ritzau/Reuters