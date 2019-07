Bombeangreb dræber 17 mennesker i Mogadishu

Mandag eksploderede en bombe i Somalias hovedstad. Mange er døde, mens 12 af 28 sårede er i kritisk tilstand.

Mindst 17 mennesker er omkommet, og 28 er såret, efter at en bilbombe eksploderede uden for et hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu, mandag.

Det oplyser byens største hospital ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Eksplosionen, som den militante bevægelse al-Shabaab har taget skylden for, fandt sted nær en sikkerhedskontrol på vej til den internationale lufthavn.

12 af de sårede er i kritisk tilstand, oplyser Mohammed Yusuf, direktør for Medina-hospitalet, der ligger i hovedstaden, til Reuters.

Bomben eksploderede ved det første checkpoint på vejen, der går fra indre by til lufthavnen, fortæller Farah Hussein, der har en forretning på strækningen.

Andre øjenvidner fortæller om et blodbad, efter at bilbomben eksploderede uden for hovedindgangen til et hotel.

- Jeg kunne se flere mennesker ligge på jorden, nogle af dem var døde og lå i en blodpøl, fortæller Abdikarim Mohamed, der oplevede angrebet.

- Eksplosionen var voldsom. Den forårsagede skade på flere bygninger i nærheden.

På Medina Hospital, der har den største skadestue i Mogadishu, er der kommet 17 lig ind til lighuset. 28 andre personer er bragt ind med større eller mindre kvæstelser, oplyser hospitalets direktør til AFP.

Tidligere på måneden mistede 26 mennesker livet i havnebyen Kismayu i Somalia, da et andet hotel blev angrebet af militante fra al-Shabaab.

Gruppen har i mere end ti år kæmpet for at vælte Somalias regering. Den menes at bestå af et sted mellem 5000 og 9000 mand.

/ritzau/