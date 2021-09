Bombeangreb dræber børn og civile i syrisk oprørsby

Fire civile, heriblandt et barn, er døde under et bombeangreb i byen Idlib i den nordvestlige del af Syrien.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Idlib ligger i den nordvestlige del af Syrien tæt på landets grænse til Tyrkiet. Byen er blandt de sidste bastioner for oprørsstyrker, der kæmper mod den syriske regeringshær.

Tirsdag slog Damaskus' styrker til mod den nordvestlige by.

Beskydning fra regeringsstyrkerne dræbte i første omgang en kvinde i et boligområde. En universitetsansat, hans søn og en anden mand mistede også livet, da det tunge artilleri ramte nær en swimmingpool i udkanten af byen.

Beretningerne kommer fra Sohr, der får sine informationer fra kilder på jorden i Idlib.

En korrespondent fra det franske nyhedsbureau AFP så redningspersonale og civile bære liget af en ung kvinde fra hendes families hjem ind i en ambulance, mens omkringstående så forfærdede til i frygten for endnu et angreb.

Ifølge observatoriet er det første gang i ti måneder, at de syriske regeringsstyrker står bag dødbringende angreb i området.

Der bor omtrent tre millioner mennesker i Idlib-regionen. Cirka to tredjedele af dem er blevet fordrevet fra andre dele af Syrien i løbet af den ti år lange borgerkrig, der har hærget landet.

Oprørsstyrkerne kontrollerer mindre end halvdelen af regionen og består primært af tidligere al-Qaeda-støtter. Også andre oprørere og islamiske militante holder til i området.

Flere af oprørsstyrkerne i området er støttet af den tyrkiske regering, der i marts 2020 indgik en aftale med den russiske regering - som støtter den syriske regering - om, at de syriske regeringsstyrker ville stoppe angreb på Idlib.

De seneste måneder er konflikten alligevel eskaleret, og den syriske hær har skruet op for antallet af angreb på især den sydlige del af regionen.

/ritzau/AFP