Bombeangreb rammer vælgerregistrering i Kabul

En selvmordsbomber har angrebet et center for vælgerregistrering i den afghanske hovedstad Kabul.

Et selvmordsbombeangreb har ramt et center for vælgerregistrering i den afghanske hovedstad Kabul.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der citerer lokalt politi.

Afghanistan har de seneste mange år været mål for talrige angreb, da centralregeringen i landet ligger i konflikt med oprørsgrupper, deriblandt Taliban.

Landet har været præget af konflikt i store dele af sin mange tusinde år gamle historie.

Siden USA angreb Afghanistan i 2001 for at nedkæmpe Taliban, der havde huset terroristen Osama bin Laden, har landet været domineret af militære konflikter mellem forskellige grupperinger.

/ritzau/