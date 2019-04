Bombemålene

* Den katolske kirke St. Anthony i Sri Lankas hovedstad, Colombo, var den ene af tre kirker, der blev ramt af selvmordsbomber påskesøndag.

* Kirken St. Sebastian i byen Negombo nord for Colombo.

* Zions-kirken i Batticalao, en by på Sri Lankas østkyst.

* Luksushotellet Shangri-La i Colombos forretningskvarter var et af de fire hoteller, hvor selvmordsbomber eksploderede.

* The Kingsbury Colombo Hotel ligger kun få minutters gang fra Shangri-La.

* The Cinnamon Grand Colombo ligger et par kilometer fra de to øvrige hoteller.

* Endnu en bombe eksploderede i et mindre hotel uden for Colombo.

* Tirsdag morgen stod det samlede dødstal på mindst 310. Mindst 31 er udlændinge, heriblandt tre danske børn, der er søskende.

Kilde: AP

/ritzau/