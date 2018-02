Bomber eksploderer i uroplaget del af Myanmar

Tre bomber er lørdag eksploderet i delstaten Rakhines hovedstad. Ingen personer er dræbt.

Tre bomber er natten til lørdag eksploderet i Sittwe, der er hovedstad i Myanmars uroplagede delstat Rakhine. Det oplyser de lokale myndigheder.

Ingen personer er omkommet. Det oplyser en kilde i politiet til nyhedsbureauet AFP. En politibetjent meldes lettere tilskadekommet.

Det er uvist, hvem der står bombeangrebene, der fandt sted tre forskellige steder i byen lidt efter klokken fire om morgenen lokal tid.

En af bomberne var placeret ved en højtstående embedsmands bolig, oplyser AFP's politikilde. De to andre var placeret uden for et kontor samt ved en vej, der fører ned til en strand.

- Tre bomber eksploderede, og tre andre bomber blev fundet intakte, siger kilden.

Regeringsstyrker indledte i august sidste år en offensiv i Rakhine mod rohingya-muslimer.

Siden da er næsten 700.000 rohingyaer flygtet over grænsen til nabolandet Bangladesh.

Delstatshovedstaden Sittwe ligger cirka 100 kilometer syd for det område, hvor konflikten brød ud.

Rohingyaer udgjorde tidligere en betragtelig del af befolkningen i Sittwe. De fleste blev dog tvunget væk fra byen i 2012 efter blodige sammenstød med andre grupper.

Regeringsstyrker indledte i august sidste år en offensiv i delstaten. Siden da er næsten 700.000 rohingya-muslimer flygtet over grænsen til nabolandet Bangladesh.

Myndighederne i Myanmar betragter det muslimske mindretal for at være ulovlige indvandrere, selv om de har været i landet i generationer.

Aktionerne mod rohingyaerne er blevet fordømt af det internationale samfund. Styrets fremfærd er blevet sidestillet med etnisk udrensning.

Adskillige af de landsbyer, hvorfra rohingyaer er flygtet, bliver ifølge rettighedsgrupper fjernet fra jordens overflade.

Satellitbilleder, som nyhedsbureauet AP har modtaget fra det Colorado-baserede DigitalGlobe viser angiveligt, at mennesketomme landsbyer bliver bulldozet væk.

Mens regeringen i Myanmar hævder, at den forsøger at genopbygge en ødelagt region, så er menneskeretsforkæmpere bekymret for, at regeringen forsøger at fjerne beviser på overgreb mod muslimer, skriver AP.

Rohingyaerne lever i Myanmar under et apartheidsystem. Der er restriktioner på stort set alle aspekter af deres liv.

/ritzau/