Bomber eskalerede krise i Kabuls lufthavn

Endnu en varm, lang eftermiddag i den afghanske hovedstad var ved at gå på hæld.

Hundredvis af udlændinge og afghanere forsøgte at trænge gennem den stærkt bevogtede indgang til den internationale lufthavn i Kabul i håb om at flygte fra hovedstaden.

Atmosfæren var tyk af desperation. Få timer tidligere var der blevet affyret skud for at sprede en gruppe mennesker, da et italiensk militærfly med næsten 100 civile afghanere forsøgte at gøre klar til afgang.

Flyet var blot et af hundredvis af fly, der de sidste 12 dage har evakueret afghanere og udlændinge fra landet, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban har generobret magten.

I løbet af hele torsdagen havde flere embedsmænd og efterretningstjenester advaret om risiko for bombeangreb fra en Islamisk Stat-gruppe.

Alligevel ventede hundredvis stadig i støvet og varmen ved lufthavnen for at blive evakueret, da chokket bragede gennem menneskemængderne.

Omkring klokken 18 lokal tid lød to eksplosioner - angiveligt fra en bilbombe og fra en selvmordsvest - med få minutters mellemrum.

Den ene blev udløst ved indgangen til lufthavnen og den anden ved et hotel få meter derfra.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev 13 amerikanske soldater dræbt i angrebene og mindst 72 afghanere, hvoraf mindst 28 af dem havde tilknytning til Taliban.

Andre medier skriver, at endnu flere skulle være dræbt. Ifølge avisen Wall Street Journal passerede dødstallet natten til fredag 100 med 90 døde afghanere og 13 døde amerikanske soldater.

En afghansk tolk fortalte til tv-stationen CBS News, at den første eksplosion var "meget alvorlig, og mange mennesker blev dræbt".

- Jeg så en lille pige, og jeg tog hende med på hospitalet, men hun døde i mine hænder. Det, der foregår lige nu, er hjerteskærende. Hele landet falder fra hinanden, sagde han til tv-stationen.

Andre øjenvidner berettede ifølge The Guardian om, hvordan Taliban-soldater forsøgte at sprede folkemængden i kaosset, der opstod efter bomberne, med vedvarende skud i luften.

Øjenvidner sagde til avisen, at en endeløs lyd af sirener blandede sig med synet af lig i en grøft, mens kufferters indhold lå spredt over det hele.

Islamisk Stat Khorasan - en gruppe med tilknytning til den militante bevægelse, der tidligere kæmpede mod amerikanske styrker i Syrien og Irak - har påtaget sig skylden for angrebet, som fordømmes vidt og bredt af politiske ledere.

USA's præsident, Joe Biden, lovede torsdag i en tale til den amerikanske befolkning, at gerningsmændene vil blive fundet og bragt til ansvar.

Biden fastslog også, at de blodige begivenheder ikke kommer til at standse de evakueringer, der er i gang fra Kabul. Biden har sat en tidsfrist til 31. august for at få afsluttet redningsaktionen.

Også den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), begræder angrebene.

- Frygteligt terrorangreb på lufthavnen i Kabul. Mit hjerte går ud til de mange døde og sårede civile samt amerikanske servicemedlemmer, der risikerer deres liv for at redde andre, lød det i en udtalelse torsdag aften ifølge Statsministeriet.

