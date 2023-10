Bookmakere tror på Zelenskyj som modtager af fredspris

Fredag klokken 11.00 bliver det afsløret i Oslo, hvem der modtager Nobels fredspris i år.

Diverse bookmakere har dog allerede givet deres bud på, hvem der er favorit til at modtage prisen.

Lige som sidste år er det den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, der indtager pladsen som bookmakernes favorit.

Det er han foran blandt andre den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, den belarusiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, Den Internationale Domstol (ICJ) og Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Men selv om bookmakerne har præsident Zelenskyj som præsident, tror Erling Borgen, der er medlem af Norges Fredsråd, ikke, at det bliver ham.

- Jeg finder det helt usandsynligt, at Zelenskyj kan vinde Nobels fredspris, siger han til det norske nyhedsbureau NTB.

Han mener ikke, at en leder fra en nation i krig vil kunne blive tildelt prisen.

Og det er Henrik Urdal, der er direktør for Peace Research Institute Oslo (Prio) enig i.

- Zelenskyj fører en fair modstandskamp mod en russisk invasion, men jeg tror ikke, komitéen vil give fredsprisen til et statsoverhoved, der er i krig, siger han.

I stedet drejer det sig ifølge ham om, at bettingselskaberne vil have et navn, som folk kender og kan spille på.

De seneste to år er fredsprisen gået til aktører, der udfordrer Vladimir Putin.

I 2021 gik prisen til journalisten Dmitrij Muratov.

Og sidste år gik den til den belarussiske aktivist Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettighedsorganisation Memorial og den ukrainske organisation Center for Civil Liberties (CCL).

Erling Borgen peger i stedet på fire andre, han ser som potentielle kandidater til at modtage årets fredspris.

Den iranske menneskerettighedsforkæmper Narges Mohammadi, der i en årrække har kæmpet for kvinders rettigheder. Hun har i sin kamp fået fængselsstraffe på omkring 30 år.

Julian Assange, der ifølge Erling Borgen har bidraget til en global offentlig debat om krigsførelse, da Assange lækkede dokumenter om krigsforbrydelser begået af USA og landets allierede.

Hvis en organisation skulle vinde, peger Erling Borgen på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Den bliver ifølge Erling Borgen af mange advokater anset som "den mest effektive og vigtige af menneskerettighedsdomstolene.

Endelig peger han på den livstidsfængslede uighur-leder, Ilham Tohti, som han kalder "uighurernes vigtigste stemme", både når det kommer til at kritisere Kina, og når det kommer til ønsket om dialog.

