Borgere i Europa: Klimaet skal toppe agendaen over for Kina

Klima er klart vigtigere end handel og menneskerettigheder, når europæerne skal prioritere forholdet til Kina.

Klima og forandringer af klimaet bør være topprioritet i Europas relation med Kina, mener borgere i seks europæiske lande, herunder Danmark.

Undersøgelsen kommer, mens EU-Kommissionen for nylig har afsluttet en stor rapport om forholdet til Kina. Tonen over for det store asiatiske land er skærpet betydeligt i rapporten.

I EU er man meget optaget af eksempelvis Kinas opkøb af virksomheder i EU. Også krænkelser af menneskerettigheder i Kina har fyldt meget i Europa.

Borgere i Danmark, Frankrig, Tyskland, Polen, Italien og Storbritannien mener imidlertid, at klimaet bør være Europas primære fokus i dialogen med verdens mest folkerige land.

Det viser en undersøgelse fra YouGov, som er foretaget på vegne af tænketanken E3G. E3G arbejder med klimaspørgsmål.

72 procent af borgerne i de seks lande mener, at klimaet bør være en meget høj eller ret høj prioritet i forhold til Kina.

Det fremgår også af undersøgelsen, at spørger man til, hvad der skal have "meget høj prioritet", ligger klima på 40 procent. Handel, der traditionelt står højt på de europæiske landes agenda, ligger på blot 18 procent.

Svarene fra Danmark ligger i hovedtræk på linje med de øvrige lande. Flere end 80 procent af de adspurgte i Danmark mener, at det bør have "meget høj eller ret høj prioritet" at stoppe kulkraftværker i Kina.

Samme høje prioritet bør det ifølge borgerne have, at de europæiske lande forsøger at stoppe støtte til nye kulkraftværker og fortsat fældning af skov.

En talsmand for EU's udenrigschef bekræftede i sidste uge, at rapporten var færdig. Den er sendt til EU's medlemslande. Den er dog ikke offentlig.

I rapporten udtrykkes stor bekymring over den kinesiske præsident Xi Jinpings "autoritære skift", når det gælder handel.

Kina åbner ikke sine markeder op, som EU ønsker. Og der gives ifølge EU alt for meget statsstøtte til virksomheder i Kina.

Det samme er en bekymring i forhold til kinesiske opkøb i EU. Det er et spørgsmål, som EU-kommissær Margrethe Vestager ventes at imødegå med et lovforslag i næste uge. Det handler om fremmede investeringer i EU.

