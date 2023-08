Borgere i Florida evakueres forud for voldsom orkan

Den republikanske guvernør i delstaten Florida, Ron DeSantis, opfordrer borgere, der er omfattet af evakueringsordrer, til øjeblikkeligt at forlade de områder, som forventes at blive ramt af orkanen Idalia.

Det siger han på et pressemøde tirsdag ifølge avisen The New York Times.

- I kommer ikke til at være i stand til at overleve det, siger han med reference til de 28 amter, som forventes at blive særlig hårdt ramt af orkanen.

Idalia, der blæser med 130 kilometer i timen, forventes at tage yderligere til i fart på vej mod kysten.

Videnskabsfolk har fortalt nyhedsbureauet AP, at de ekstremt varme havtemperaturer bidrager til orkanens intensitet.

- Det er 31-32 grader over der, hvor stormen bevæger sig, så det er strengt taget raketbrændstof for stormen, siger Phil Klotzbach, der er orkanforsker ved delstatsuniversitetet i Colorado.

De rekordhøje havtemperaturer har også været et emne i debatten om det ekstreme vejr, der har ramt store dele af verden denne sommer.

Videnskabsfolk siger, at det skyldes menneskeskabte klimaforandringer.

Ron DeSantis har tidligere uden belæg afvist, at de orkaner, der med jævne mellemrum rammer Florida, bliver gjort værre af klimaforandringer.

Guvernøren er en af flere, der stiller op til at blive den republikanske præsidentkandidat til valget næste år. En anden kandidat, Vivek Ramaswamy, udtalte for nylig, at klimaforandringer er et "svindelnummer.

Begge er i meningsmålingerne langt bag ekspræsident Donald Trump, der ifølge mediet BBC før selv har kaldt klimaforandringer for "mytiske", "ikkeeksisterende" og "et dyrt svindelnummer".

Sent tirsdag befandt Idalia sig godt 500 kilometer fra Floridas kyst og blæste med 130 kilometer i timen.

Hvis orkanen også går i land med den styrke, vil der være tale om en kategori 4-orkan på Saffir-Simpson-skalaen, den næsthøjeste kategori.

