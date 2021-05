Borgere i Hongkong afviser vacciner i mistillid til styret

I modsætning til mange andre lande har Hongkong ubrugte vacciner liggende, der risikerer at skulle kasseres.

Få steder i verden er det nemmere at blive vaccineret mod covid-19 end i Hongkong, men alligevel foretrækker de fleste i millionbyen ikke at blive vaccineret.

Vaccinerne er gratis og til rådighed for alle over 16 år, og det er nemt at bestille tid til at få et stik på et af byens 29 vaccinationscentre, hvor ventetiden højst er 20 minutter.

Ydermere kan der vælges frit mellem to vacciner - en fra det kinesiske Sinovac Biotech eller en fra Pfizer/BioNTech.

Det skriver Bloomberg News.

Trods det er der udbredt modvilje mod at beskytte sig mod virussygdommen.

Regeringen har advaret om, at der er så mange ubrugte doser på lager, at en del af dem til september ikke længere må bruges, fordi de overskrider deres brugsdato. Vaccinen fra selskaberne Pfizer og BioNTech har for eksempel en holdbarhed på seks måneder.

- Mens udbuddet af vacciner i de fleste udviklede økonomier stadig har et efterslæb i forhold til efterspørgslen, så oplever Hongkong det modsatte, skriver nyhedsbureauet.

Den manglende lyst til at blive vaccineret mod covid-19 skyldes ifølge Bloomberg News generel mistillid blandt borgerne til det lokale styre og myndighederne i kølvandet på de prodemokratiske demonstrationer, som der blev slået hårdt ned på i 2019.

– Jeg vil ikke tage vaccinen, fordi mine venner og jeg ønsker ganske enkelt ikke at gøre, som regeringen anbefaler, siger en 16-årig studerende, der kun vil oplyse sit efternavn.

– Jeg stoler ikke på noget som helst fra dem. Vi vil gøre vores bedste for at modstå og kæmpe mod regeringen på den måde, vi stadig kan, siger hun.

Hongkong er del af Kina, men har status som en selvstyrende region frem til 2047. Byen har eget parlament, sit eget politi og domstole og sine egne love.

Gennem 2019 var der store demonstrationer i Hongkong rettet mod styret i Kina, som beskyldes for at undergrave Hongkongs demokrati.

For at få flere til at lade sig vaccinere har regeringen i Hongkong slækket på blandt andet forsamlingsloftet for personer, der har fået et stik.

En rejseboble med Singapore planlagt i slutningen af maj vil desuden kun være åben for vaccinerede personer.

Men det betændte forhold mellem styret og mange af byens indbyggere er et problem, erkender Lam Ching Choil, der er læge og sundhedsfaglig rådgiver for regeringen.

- Fordi tilliden ikke er særlig høj, kan vi ikke presse vaccinationer igennem som i fastlandskina eller andre steder. Så vi må gøre det på frivillig basis. Hver person må træffe sit eget valg, siger Lam Ching Choi og tilføjer:

- Det er en meget ømtålelig situation for regeringen.

En rundspørge i april viste, at kun 50 procent af befolkningen i Hongkong har tænkt sig at blive vaccineret.

/ritzau/