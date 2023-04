Borgere i Paris bremser udbredt udlejning af elløbehjul

Et stort flertal af borgere i den franske hovedstad, Paris, har søndag stemt for at opsige aftaler med tre private udlejere af elløbehjul.

Tæt på 90 procent af stemmerne i en folkeafstemning blandt Paris' borgere har således peget på, at man ikke længere skal kunne leje elløbehjul i byen.

Det viser resultatet, som nyhedsbureauet AFP har fået fra borgmesterens kontor.

Afstemningen betyder, at kommunen skal opsige kontrakter med udlejerne Lime, Dott og Tier.

Borgmester Anne Hidalgo har ifølge AFP lovet at respektere afstemningens resultat. Det sagde hun søndag, da hun afgav sin stemme.

Elløbehjul har været meget populære som transportmiddel i den franske hovedstad gennem en årrække.

Men det har også medført mange uheld, hvor mennesker er kommet til skade.

Problemerne med elløbehjul har ført til, at reglerne for brug af elløbehjul løbende er blevet strammet.

For eksempel blev det i 2019 forbudt at køre med elløbehjul på fortove. Og den maksimale fart, det er tilladt at køre, blev sat ned til 25 kilometer i timen, selv om elløbehjulene kan køre op til 50 kilometer i timen.

Men det har altså ikke været nok for borgerne i Paris.

Organisationen Apacauvi har i flere år arbejdet for, at elløbehjulene skulle væk. Apacauvi repræsenterer ofre for ulykker med elløbehjul.

- Vi er glade. Det er det, vi har kæmpet for i over fire år, siger Arnaud Kielbasa, der er medstifter af organisationen, til AFP.

Hans kone og barn blev engang ramt af en person, der kørte på elløbehjul.

- Alle parisere siger, at de er nervøse på fortovene. De er nervøse, når de krydser gaden. Du skal kigge alle steder, siger han.

Imens har de private udlejere sagt, at de uretfærdigt bliver stillet til ansvar for den ofte kaotiske kultur med elløbehjul i Paris, skriver AFP.

Anne Hidalgo har, siden hun blev borgmester i 2014, arbejdet for at fremme cykler og andre transportformer, der ikke forurener.

Det var også, mens hun var borgmester, at elløbehjulene i 2018 blev budt velkommen med åbne arme som en ny transportform i Paris.

Alligevel var borgmesteren fortaler for et forbud ved søndagens afstemning, blandt andet med begrundelsen, at det "har været skyld i mange ulykker".

Med afstemningens resultat er det forventningen, at Anne Hidalgo ikke vil forny kontakterne med de tre udlejere fra 31. august i år.

Det vil stadig være tilladt at køre med et privatejet elløbehjul i Paris.

Ifølge tal fra det franske transportministerium blev der solgt 700.000 elløbehjul til privatpersoner sidste år. Det skriver AFP.

Derudover bliver cirka 100.000 rejser i omkring 200 byer i Frankrig hver dag gennemført på et lejet elløbehjul.

