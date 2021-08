Borgerkorps skal sikre arbejde i USA

Den 26-årige klimaaktivist Kidus Gima er gået 644 kilometer fra New Orleans til Houston på seks uger.

Fra maj til juni gik han den lange tur for at skabe opmærksomhed på de amerikanske lokalsamfund, der er hårdt ramt af klimaforandringerne.

Kidus Gima og hans følgesvende taler med dem, de møder på deres vej om en vej ud af klimakrisen.

Det sker inden for det føderale program, som den amerikanske præsident, Joe Biden, har igangsat.

Det skal sikre arbejde og takle klimaforandringer på nationalt plan og er en del af Bidens plan, som har fået det mundrette navn "Build Back Better".

Går det, som Biden ønsker, kan der snart være halvanden millioner amerikanere, der hjælper rundt om i landet som Kidus Gima.

Biden vil genoplive en af 1930'ernes store jobsucceser, det såkaldte borgerkorps The Civilian Conservatory Corps eller CCC.

Det skabte over tre millioner job efter den store depression. Korpset blev oprettet af det demokratiske præsidentikon Franklin D. Roosevelt.

Det nye CCC skal fokusere på klimaet og skal derfor hedde The Civilian Climate Corps.

Med korpset vil regeringen sikre 1,5 millioner grønne job i de dele af USA, der kæmper med arbejdsløshed. Samtidig vil den bekæmpe konsekvenserne ved klimaforandringerne.

Resultaterne fra Roosevelts korps kan stadig ses. Det opførte 800 statsparker, lavede over 16.000 kilometer vandrespor og plantede omkring to milliarder træer, fortæller professer i økonomi og klima på New College i Florida, Mark Paul.

Han mener, at der er store økonomiske og klimamæssige fordele ved at oprette et nyt korps efter samme model.

Tate Watkins, forsker ved ejendoms- og miljøforskningscenteret i Montana, peger dog på begrænsninger i et borgerkorps. Blandt andet kan store skovbrande blive en udfordring.

- Et nyt korps vil ikke kunne løse nogle af de store problemer, der er med at bevare og genetablere offentlige landområder, siger han.

Programmet har også mødt kritik for at favne for bredt og være for ufokuseret. Andre kritikere peger på, at store, offentlige arbejdsprogrammer sjældent er særligt effektive.

Kidus Gima mener dog alligevel, at et korps kan gøre en stor forskel.

Han har været med til at genopbygge huse i Lake Charles i delstaten Louisiana. Her ramte orkanen Laura i 2020 området hårdt. Mange huse blev ødelagt

- Det er vigtigt at tale om, hvad et betalt borgerkorps kan gøre for områder som Lake Charles, fortæller Kidus Gima.

Senator Edward J. Markey siger, at et borgerkorps er en nødvendighed i en kommende jobpakke, som ser ud til at være på vej til at blive vedtaget i Kongressen.

- Hvis det bliver finansieret, kan det give en million mennesker et job og genopbygge nabolag og byer på tværs af landet, mens vi kæmper mod klimakrisen, siger han.

Senatoren har i et forslag lavet en udførlig liste med mulige opgaver, korpset kan udføre. Det indebærer blandt andet kyst- og naturgenoprettelse, genskovning og energieffektivisering af boligområder.

Over 100 naturbrande har hærget de vestlige stater i USA i år. Sidste år havde landet en historisk slem naturbrandsæson.

/ritzau/Reuters