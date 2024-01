Borgerkrig i Sudan truer ruiner fra verdensarvsliste

Den ni måneder lange konflikt i Sudan spreder sig.

Der er nu risiko for, at det går ud over ruinerne fra riget Kush, som ligger i Sudan, og som er på Unsecos verdensarvsliste.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Konflikten i Sudan brød ud i april sidste år, og den bunder i en strid mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere næstkommanderende Mohamed Hamdan Daglo.

Mohamed Hamdan Daglo er leder af den paramilitære gruppe RSF.

Ifølge en regional NGO, som arbejder for kulturelle rettigheder i Sudan, udspillede der sig mandag en hændelse, hvor kampe brød ud nær ruinerne, som ligger i den nordlige del af landet.

Det er angiveligt anden gang siden december, at dette sker.

Ruinerne er hjemsted for pyramider, templer og bosteder, som er flere tusinde år gamle.

NGO'en siger, at den "på det kraftigste fordømmer RSF's indtrængen" på stedet.

Kampene har ifølge organisationen fundet sted ved ruinerne Naga og Musawwarat es-Sufra. De er begge en del af oldtidsriget Kush.

Statslige myndigheder i Sudan rapporterer også om hændelsen.

Her lyder det, at RSF forsøgte at angribe området fra luften, hvilket ifølge myndighederne dog blev afværget af luftvåbnet. Meldingen lyder, at "roen er vendt tilbage", men det fremgår ikke, om ruinerne har taget skade af hændelsen.

Ifølge NGO'en viser "pålidelige kilder" dog, at stederne i forbindelse med angrebet sandsynligvis er blevet udsat for hærværk, ødelæggelse, plyndring og tyveri. Organisationen oplyser ikke, hvilke kilder der er tale om.

Mere end 13.000 mennesker er blevet dræbt siden konflikten brød ud i april, skriver AFP.

FN siger samtidig, at mere end syv millioner mennesker er blevet fordrevet.

