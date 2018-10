Borgerlig leder opgiver at få socialdemokratisk hjælp i Sverige

Regeringssonderinger i Sverige har hidtil været ufrugtbare. Borgerlig statsministerkandidat giver dog ikke op.

Lederen af Moderaterna i Sverige, Ulf Kristersson, opgiver at få Socialdemokraternas støtte til en borgerlig regering.

Det fortæller han tirsdag på et pressemøde.

- Socialdemokraterna virker ikke til at være klar til at indgå blokoverskridende aftaler, hvis de ikke selv kan få regeringsmagten, siger Kristersson, der står i spidsen for de fire borgerlige partier i Alliansen.

- Målet har hidtil været at prøve at danne en Alliansen-regering, der accepteres af Socialdemokraterna. Tanken var, at det skulle åbne for et samarbejde med Socialdemokraterna i forskellige enkeltsager. Det løb er nu kørt, fortsætter han.

Det borgerlige statsministerhåb vil alligevel fortsætte sine sonderinger i håb om at danne regering.

- Deres (Socialdemokraternas, red.) "nej" kommer ikke til at svække min ambition om at forsøge at danne en Alliansen-regering, siger Ulf Kristersson.

Valget i Sverige den 9. september gav et mudret resultat.

Hverken Alliansen eller den rød-grønne blok med Socialdemokraterna og Stefan Löfven i spidsen fik parlamentarisk flertal. Og ingen af dem vil regere med støtte fra det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna, som blev landets tredjestørste parti.

Stefan Löfven gentager i en skriftlig kommentar oven på Kristerssons pressemøde, at en regering med samarbejde over midten i svensk politik er vejen frem.

- Da vi har en meget svær parlamentarisk situation, er det naturligt, at det tager tid, men jeg er overbevist om, at blokpolitikken må brydes for at komme ud af denne fastlåste situation, siger Löfven.

Han kommer dog ikke med noget bud på, hvordan man kommer ud af det politiske dødvande.

/ritzau/TT