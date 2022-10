Borgerservice advarer om risiko for grundløse anholdelser i Iran

Udenrigsministeriets Borgerservice fraråder alle rejser til Iran.

Det skriver Borgerservice fredag på det sociale medie Twitter.

Opfordringen gælder både danske og dansk-iranske statsborgere.

Begrundelsen går blandt andet på, at der er risiko for, at de iranske myndigheder kan anholde eller tilbageholde personer uden grund.

Udmeldingen fra Borgerservice kommer efter de seneste ugers massive demonstrationer i Iran.

- Demonstrationerne kan også føre til øget fjendtlighed mod udlændinge og større risiko for at blive anholdt eller tilbageholdt, skriver ministeriet i sin anbefaling på sin hjemmeside.

Protesterne blev udløst, da en 22-årig kvinde døde tre dage efter, at hun var blevet anholdt af det iranske moralpolitis varetægt.

Den unge kvinde Mahsa Amini døde, efter at hun var blevet anholdt i Teheran for ikke at dække sit hår tilstrækkeligt med et tørklæde.

Demonstrationerne er der blevet slået hårdt ned på af de iranske myndigheder.

Menneskerettighedsorganisationer har tidligere vurderet, at mindst 133 demonstranter har mistet livet i demonstrationerne i Iran.

- Hvis du som dansker i Iran udtaler dig offentligt om den pågående situation i landet, kan det således medføre en forhøjet personlig risiko. Hvis du opholder dig i Iran, bør du udvise forsigtighed, skriver Udenrigsministeriet.

Hvis man befinder sig i Iran opfordres man til at holde sig på sikker afstand af opløb og demonstrationer.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer til, at dem som befinder sig i Iran holder sig opdateret gennem lokale medier.

Har man akut brug for rådgivning kan man kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter.

Frem til fredag har Udenrigsministeriet kun advaret om unødvendige rejser til Iran.

/ritzau/