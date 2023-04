Borgmester ærgrer sig over auktion af mordvåben i masseskyderi

Den stormgeværs-lignende riffel, som mandag blev brugt i et masseskyderi i Louisville, bliver sat til salg via en offentlig politiauktion.

Dermed kan enhver interesseret anskaffe sig selvsamme våben, der blev brugt til at dræbe fem bankansatte i den amerikanske delstat Kentucky.

Ifølge lokal lov er det nemlig ulovligt for myndighederne at destruere våbnet, lyder det fra den demokratiske Louisville-borgmester, Craig Greenberg, ifølge avisen The Guardian.

- Tænk lige over det. Mordvåbnet kommer engang til at være tilbage på gaden som resultat af loven i Kentucky, siger Craig Greenberg tirsdag på en pressekonference.

Borgmesteren mistede selv en personlig ven i skyderiet.

Gerningsmanden købte ifølge The Guardian mordvåbnet seks dage før skyderiet i banken Old National Bank, hvor han selv var ansat.

- Lad os destruere ulovlige våben og våben, der er blevet brugt til at dræbe vores venner og naboer. Vi er nødt til at gøre mere, end vi allerede har gjort, siger Craig Greenberg.

Skyderiet er blot et af mange i USA på det seneste, som har antændt debatten om den amerikanske våbenlovgivning.

Men enhver stramning af amerikanernes adgang til våben bliver som regel affejet af Det Republikanske Parti.

Delstatssenatet i Kentucky er kontrolleret af republikanerne.

Gerningsmanden i skyderiet nåede ifølge The Guardian også at såre otte andre, før politiet skød og dræbte ham.

/ritzau/