Borgmester efter sort mands død i USA: Betjent bør fængsles

Der bør åbnes en straffesag mod politibetjent, der sad på sort mands hals i flere minutter, siger borgmester.

En brutal anholdelse, der førte til en sort mands død i byen Minneapolis, har de seneste dage vakt stor opsigt i USA.

Sagen handler om anholdelsen af den 46-årige George Floyd.

Han mistede livet, efter at en hvid politibetjent havde siddet med sit knæ på mandens hals i flere minutter.

Onsdag opfordrer borgmesteren i Minneapolis, Jacob Frey, til, at der åbnes en straffesag mod den pågældende betjent.

Det siger han på et pressemøde.

- Hvorfor sidder manden, der dræbte George Floyd, ikke i fængsel? Hvis du havde gjort det, eller jeg havde gjort det, ville vi sidde bag tremmer nu.

- Jeg opfordrer distriktsanklager Mike Freeman til at åbne en straffesag mod betjenten, der foretog anholdelsen i denne sag.

Betjenten og tre andre involverede betjente blev tirsdag fyret.

Optagelser fra episoden viser, at den sorte mand blev holdt ned mod asfalten af politibetjentens knæ i flere minutter.

Manden siger gentagne gange, at han ikke kan få luft. Han ser ud til at miste bevidstheden, mens politibetjenten fortsætter med at mase ham ned, og tilskuere råber, at det skal stoppe. Senere mister manden livet.

Allerede tirsdag fordømte borgmester Jacob Frey betjentenes handlinger.

- Det, jeg så, var så forkert på alle niveauer. At være sort i Amerika burde ikke være en dødsdom, skrev han på Twitter.

Ifølge politiet modsatte Floyd sig fysisk en betjent, hvorfor han blev lagt i håndjern. Han var angiveligt mistænkt for at have kørt narkokørsel.

Sagen om George Floyd har i USA på ny vakt debat om racespørgsmålet og brugen af unødig politivold. Omstændighederne ved Floyds død trækker spor tilbage til Eric Garner, der i 2014 blev brutalt anholdt i New York.

Garner, der var sort, sagde også, "jeg kan ikke trække vejret" flere gange, mens han blev holdt ned mod et fortov og senere døde.

/ritzau/Reuters