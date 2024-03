Borgmester hævder at have vundet over Erdogans parti ved lokalvalg

Den siddende borgmester i den tyrkiske millionby Istanbul, Ekrem Imamoglu, erklærer sig som vinder af søndagens lokalvalg.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer sent søndag aften.

Ifølge Imamoglu, der er fra oppositionspartiet Det Republikanske Folkeparti, fører han samlet med en million stemmer, efter at 96 procent af de afgivne stemmer er blevet talt op.

Det er dog ikke bekræftet fra officiel side.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis det viser sig at være rigtigt, er præsident Recep Tayyip Erdogans parti blevet slået ved lokalvalget i Tyrkiets største by to gange i træk.

Det har ellers været en af Erdogans prioriteter at føre en intens valgkamp for at genvinde byen med de 16 millioner indbyggere.

Det er præsidentens miljøminister, Murat Kurum, der blev udpeget som partiets borgmesterkandidat.

Imamoglu fik første gang fravristet Erdogans parti magten i Istanbul for fem år siden. På det tidspunkt havde Erdogans parti haft den i 25 år, skriver AFP.

En ny sejr kan potentielt gøre borgmester Imamoglu til førsteudfordrer til posten som Tyrkiets præsident ved valget i 2028.

Recep Tayyip Erdogan har lige nu ledet Tyrkiet i mere end to årtier.

Også i Tyrkiets hovedstad, Ankara, har Erdogans parti haft kurs mod et nederlag søndagen igennem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her erklærede byens borgmester, Mansur Yavas, som også kommer fra oppositionspartiet Det Republikanske Folkepartis, sig meget tidligt som vinder af valget.

Også her skete det, inden stemmerne var talt op.

Løbende har stemmefordelingen i Ankara dog vist, at han havde en meget solid føring over modkandidaten.

Søndagens lokalvalg i Tyrkiet skal være med til at udpege kommunale forsamlinger i landets 81 provinser. 61 millioner mennesker er stemmeberettigede.

De sidste valgsteder lukkede klokken 16.00 dansk tid.

/ritzau/