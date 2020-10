Borgmester kræver penge fra Trump for 2016-besøg

Ifølge borgmester i Tucson, Arizona, skylder Donald Trump stadig tusindvis af dollar for et besøg i 2016.

USA's præsident, Donald Trump, holdt mandag to vælgermøder i svingstaten Arizona. Det skete, på trods af at han stadig skylder 80.000 dollar svarende til 356.000 kroner for sit seneste besøg i delstaten.

Det oplyser demokraten Regina Romero, der er borgmester i byen Tucson - den ene af de to byer, Trump besøgte - ifølge avisen The Independent.

Hun fortæller, at hun inden vælgermødet skrev et brev til Trumps kampagne, hvori hun bad præsidenten om at betale udgifterne fra hans kampagnestop i byen i maj 2016 tilbage.

Regina Romero siger ifølge The Independent, at Trump skylder penge for at have lånt byens kongrescenter og for de sikkerhedsmæssige tiltag, som byen var nødt til at investere i i forbindelse med besøget.

- Det, vi beder om, er, at han betaler skatteyderne i Tucson tilbage, siger hun.

Borgmesteren tilføjer, at hun i brevet også bad præsidentens kampagne om at respektere de restriktioner, som byen har indført for at bremse smitten med coronavirus.

/ritzau/