Borgmester melder om afværget droneangreb på Moskva

Ruslands luftforsvarssystemer er natten til tirsdag blevet aktiveret og har skudt to ukrainske droner ned over Kaluga-regionen og Istra-distriktet.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium og borgmesteren i Moskva, Sergej Sobjanin, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kaluga ligger sydvest for Moskva, mens Istra-distriktet ligger i Moskva-regionen cirka 65 kilometer nordvest for den russiske hovedstads centrum.

På beskedtjenesten Telegram skriver Sergej Sobjanin, at dronerne "forsøgte at udføre et angreb på Moskva".

Det fremgår ikke, hvordan han ved, at det var tilfældet.

Ifølge borgmesteren er der foreløbig ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med nedskydningen af dronerne.

Forsvarsministeriet oplyser, at dronen over Kaluga-regionen blev ødelagt omkring klokken 03 lokal tid.

Det oplyses ikke, hvornår dronen over Istra blev skudt ned.

Det sker næsten dagligt, at Rusland melder om nedskydning af ukrainske droner over russisk territorium. Ofte er dronerne fløjet over eller i nærheden af Krim-halvøen og Moskva.

Krim blev annekteret af Rusland i 2014 og anses af Rusland for at være russisk land. De fleste andre lande anser halvøen for at tilhøre Ukraine.

/ritzau/Reuters