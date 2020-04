Borgmester opfordrer newyorkere til at bære ansigtsmasker

For at bremse smittespredningen af coronavirus bør alle bære masker uden for hjemmet, siger Bill de Blasio.

Newyorkere opfordres til at bære ansigtsmasker, når de bevæger sig uden for hjemmet.

Tiltaget sker i et forsøg på at hindre spredningen af coronavirus.

Det fortæller borgmester i New York City Bill de Blasio under et pressemøde på byens rådhus torsdag eftermiddag lokal tid.

Tidligere samme dag oplyste New York Citys lighuse og hospitaler, at de er fyldt til bristepunktet som følge af coronaviruspandemien.

Samtidig advarer delstaten New Yorks guvernør om, at andre amerikanske delstater kan komme til at lide samme skæbne som New York, der anses for det amerikanske epicenter for virusudbruddet.

Sent torsdag aften dansk tid er næsten 240.000 mennesker i USA bekræftet smittet med coronavirus. Det viser de seneste tal fra Johns Hopkins University, der løbende opdaterer smittetilfælde og dødsfald verden.

5648 mennesker er døde i USA som følge af virusset. 1397 af disse i New York City.

/ritzau/Reuters