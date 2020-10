Borgmester ophæver udgangsforbud i Philadelphia efter uro

57 betjente er såret, og 210 er blevet anholdt, efter at politi mandag skød en sort mand i Philadelphia.

Borgmesteren i den amerikanske storby Philadelphia har torsdag lokal tid løftet et udgangsforbud i byen.

Det oplyser borgmester Jim Kenney på Twitter.

Udgangsforbuddet blev indført for et døgn siden, efter at der opstod uro i Philadelphia, i forbindelse med at politiet mandag skød og dræbte en 27-årig sort mand.

- Der kommer ikke til at være udgangsforbud i byen her til aften. Men vi opfordrer alle borgere til at blive hjemme og undgå unødvendige rejser, skriver Jim Kenney på Twitter.

Politiet i Philadelphia skød og dræbte mandag 27-årige Walter Wallace, fordi han nægtede at smide en kniv, han var bevæbnet med.

Episoden blev filmet og siden delt på sociale medier.

Det fik mandag og tirsdag flere tusind mennesker til at gå på gaden for at protestere mod hændelsen. Demonstrationerne udviklede sig flere steder voldeligt, mens adskillige butikker også blev plyndret.

En talsmand for politiet i Philadelphia oplyser, at 57 betjente er blevet såret under urolighederne - en af dem alvorligt.

I alt er 210 personer blevet arresteret.

Onsdag aften er der faldet mere ro over sagerne i Philadelphia, men flere butikker er stadig blevet beskadiget og plyndret.

Advokat Shaka Johnson, der repræsenterer Wallaces familie, har sagt, at 27-årige Walter Wallace havde psykiske problemer, og at familien mandag ikke ringede efter politiet, men efter en ambulance, fordi han havde brug for hjælp.

Ifølge Johnson skød politiet Walter Wallace 14 gange.

De to betjente, der var involveret i episoden, er siden blevet suspenderet.

Borgmester Jim Kenney siger torsdag, at han håber snart at kunne offentliggøre video fra kameraer båret af de to betjente for at skabe klarhed omkring skyderiet.

USA er i år blevet ramt af en bølge af demonstrationer mod raceulighed og politivold i kølvandet på politiets drab af den sorte amerikaner George Floyd i maj.

/ritzau/AFP