Boris Johnson: Udskydelse vil ødelægge chancen for en aftale

Den britiske premierminister mener, at sandsynligheden for at indgå aftale med EU stiger og ønsker ikke valg.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, ønsker ikke at afholde valg i landet inden for den nærmeste fremtid.

Det siger han mandag aften i en tale foran sin embedsbolig i Downing Street.

- Jeg ønsker ikke et valg, og I ønsker ikke et valg, siger Johnson.

Premierministerens udtalelse kommer, på et tidspunkt hvor britiske medier netop har spekuleret i et muligt valg.

Årsagen skulle være, at han kan drage fordel af, at oppositionsleder Jeremy Corbyn ikke er synderligt populær blandt de britiske vælgere.

Udmeldingen fra Johnson kommer samtidig forud for det britiske parlaments åbning tirsdag. Her ventes Johnson at møde stor modstand fra de parlamentsmedlemmer, der for alt i verden vil undgå et brexit uden aftale.

Boris Johnson mener, at briterne på ingen måde skal signalere, at en udskydelse af brexit - der lige nu står til at ske 31. oktober - er mulig.

Det vil nemlig lægge pres på EU til at genåbne forhandlingerne, mener han.

- Hvis de stemmer (for en udskydelse, red.), så vil det rive tæppet væk under os og gøre yderligere forhandlinger fuldstændig umulige, lyder det fra den britiske premierminister.

Han mener desuden, at chancen for at lande en aftale med EU er steget.

En gruppe britiske parlamentsmedlemmer har forud for parlamentets åbning tirsdag lagt op til en mulig udskydelse.

På Twitter har Hilary Benn, parlamentsmedlem for Labour, offentliggjort et lovforslag, som modstandere af brexit uden aftale står bag.

Det lyder blandt andet, at Boris Johnson - hvis forslaget vedtages - skal acceptere en udskydelse til 31. januar 2020, såfremt EU går med til det.

Men det nægter premierministeren, siger han.

- Jeg vil gerne have, at alle ved, at jeg under ingen omstændigheder vil bede EU om en udskydelse. Vi forlader EU den 31. oktober uanset hvad, lyder det.

Selv om Boris Johnson siger, at han ikke ønsker et valg, så kan det måske komme på tale. Det skriver Sky News.

Ifølge det britiske medie vil premierministeren tirsdag fremsætte et forslag om, at der udskrives valg, hvis det lykkes for modstandere af et brexit uden aftale at samle flertal bag deres lovforslag.

/ritzau/Reuters