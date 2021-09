Boris Johnson: Al-Qaeda formåede ikke at splitte os

Terrorangrebet mod USA 11. september 2001 kostede næsten 3000 mennesker livet, men det lykkedes ikke for den islamiske gruppe al-Qaeda, der stod bag, at splitte den vestlige verdens værdier og sammenhold.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, i en videobesked, der vil blive vist lørdag i Londons Olympic Park på 20-årsdagen for angrebet.

Her står der en mindeskulptur lavet af stål, der stammer fra World Trade Centers tvillingetårne i New York City, som styrtede sammen, efter at flykaprerne overtog styringen af to passagerfly og styrede dem i bygningerne.

- Mens terrorristerne påførte sorg og lidelse, og mens truslen fortsat er til stede i dag, så kan vi nu med 20 års perspektiv sige, at de mislykkedes med at ryste vores tro på frihed og demokrati, siger Johnson.

- De formåede ikke at splitte vores nationer eller få os til at opgive vores værdier eller leve i permanent frygt.

Ud over de to fly, der torpederede de to bygninger i New York, blev et tredje fly tvunget ned i forsvarsministeriet i Pentagon-bygningen i Washington D.C., mens et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania, da passagerer gik til angreb på kaprerne.

Angrebene blev planlagt at al-Qaedas daværende leder, Osama bin Laden, fra Afghanistan, hvor han befandt sig. Det udløste en militærinvasion anført af USA, som hurtigt fik fjernet den daværende regering, som var under ledelse af den islamistiske Taliban-bevægelse.

Efter 20 års tilstedeværelse trak USA og dets allierede, deriblandt Danmark og Storbritannien, i sommer deres sidste soldater ud af Afghanistan, og i midten af august generobrede Taliban magten.

- De seneste begivenheder i Afghanistan styrker vores indstilling om at huske dem, der blev taget fra os, værne om de overlevende og dem, der stadig sørger. Vi vil holde fast i vores tro på frihed og demokrati, som altid vil sejre over enhver fjende, siger Johnson.

/ritzau/Reuters