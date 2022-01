Mens presset stiger på Boris Johnson, har et parlamentsmedlem onsdag valgt at forlade det konservative parti.

Boris Johnson beskydes i parlamentet: For Guds skyld, gå af

Den britiske premierminister, Boris Johnson, befinder sig i øjeblikket i et politisk stormvejr som følge af brud på coronarestriktioner i foråret 2020.

Onsdag blev presset øget yderligere, da han kom under beskydning under en spørgetime. I et propfyldt Underhus mødte den konservative leder både modstand fra oppositionen og fra egne rækker.

- Jeg har brugt uger og måneder på at forsvare premierministeren, siger det konservative parlamentsmedlem David Davis.

- Men jeg forventer, at mine ledere tager ansvar for deres handlinger.

Han henviser herefter til et citat fra en tidligere konservativ politiker Leo Amery til tidligere premierminister Neville Chamberlain i 1940 i forbindelse med Anden Verdenskrig. Citatet slutter med "for Guds skyld, gå af".

Kort før spørgetimen tikkede en anden dårlig nyhed onsdag ind til Johnson.

Et parlamentsmedlem fra Det Konservative Parti, Christian Wakeford, har forladt partiet og skiftet til det største oppositionsparti, Labour.

Det sker på grund af Johnsons "skammelige" opførsel, forklarer han.

- Min beslutning handler om meget mere end dit lederskab og den skammelige måde, du har opført dig på de seneste uger.

- Jeg kan ikke længere støtte en regering, der konsekvent har vist sig ikke at have nogen føling med de hårdtarbejdende folk fra Bury South og resten af landet, siger Wakeford, der repræsenterer Bury South i parlamentet.

Der ser onsdag ud til at ulme et opgør mod Johnson blandt flere konservative. Det beretter BBC's politiske redaktør, Laura Kuenssberg.

For at vælte Johnson kræves det, at 15 procent af de konservative parlamentsmedlemmer underskriver et brev om mistillid til Johnson. Det svarer i øjeblikket til 54 ud af 360 konservative parlamentsmedlemmer.

Ifølge Laura Kuenssberg er der en reel sandsynlighed for, at 54 eller flere parlamentsmedlemmer går imod Johnson. Det er dog også muligt, at mange vil afvente resultatet af en undersøgelse af sagen, skriver hun på Twitter.

Den britiske avis The Daily Telegraph skrev tirsdag, at omkring 20 af Johnsons partifæller planlægger at erklære deres mistillid til Johnson.

Brevene om mistillid skal afleveres til 1922-komitéen. Det er også den, der i samarbejde med partiet aftaler, hvornår en tillidsafstemning skal afholdes, hvis altså 54 eller flere parlamentsmedlemmer indleverer et brev.

Da Johnsons forgænger, Theresa May, stod over for en tillidsafstemning i december 2018, blev den holdt, på dagen hvor der var afleveret nok breve.

Historierne, der har fået Johnson i problemer, drejer sig om en række fester og sociale sammenkomster, der er foregået i Downing Street 10.

De fandt sted i foråret 2020, hvor England var så hårdt ramt af restriktioner, at familier ikke engang kunne mødes på tværs af husstande.

