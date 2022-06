Boris Johnson besøger Kyiv for anden gang og mødes med stor tak

Briterne tilbyder et træningsprogram for op mod 10.000 ukrainske soldater hver 120. dag, siger Ukraine.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er ankommet til Kyiv på sit andet besøg i Ukraine inden for to måneder, og præsident Volodymyr Zelenskyj takker for den "resolutte" britiske støtte til hans krigsramte land.

Johnsons besøg kommer på et tidspunkt, hvor premierministeren er i alvorlig modvind hjemme i London i sagen, der kendes som Partygate.

- Mange dage i denne krig har vist, at den britiske støtte til Ukraine er fast og resolut. Jeg er glad for at se vores lands store ven, Boris Johnson, i Kyiv igen, skriver Zelenskyj på netmediet Telegram.

Med sig til Ukraine havde han et tilbud om, at Storbritannien vil lancere et stort program til at træne og oplære de ukrainske styrker. Det oplyser den ukrainske præsidents kontor ifølge Reuters.

Det skal med dette program være muligt at træne op mod 10.000 ukrainske soldater for hver 120. dage.

Johnsons besøg kommer, dagen efter at lederne for Tyskland, Frankrig, Italien og Rumænien besøgte Kyiv. De kom med et løfte om, at de vil støtte, at Ukraine bliver et EU-kandidatland.

/ritzau/AFP