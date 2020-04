Boris Johnson: Coronaepidemi har toppet i Storbritannien

26.711 er døde med coronavirus i Storbritannien, og ifølge premierminister har man nu set toppen af epidemien.

Antallet af dødsfald blandt coronasmittede i Storbritannien er nu oppe på 26.711.

Det oplyser premierminister Boris Johnson, ifølge Reuters.

Det er en stigning på 614 det seneste døgn.

Ifølge premierministeren er man nu forbi toppen af epidemien og på vej ned ad igen.

Der er lys forude, siger Johnson ifølge Reuters.

Han bakkes op af regeringens videnskabelige rådgiver.

Derfor mener ministeren nu, at det er tid til at få gang i samfundet igen.

- Jeg vil udrulle en omfattende plan næste uge for at forklare, hvordan vi kan få økonomien i bevægelse og børnene tilbage i skole, siger Boris Johnson ifølge Reuters.

Han vil forsøge at få så mange af landets politikere med som muligt.

Samtidig siger premierministeren, at det er helt afgørende ikke at miste kontrollen nu.

- Det er afgørende, at vi ikke mister kontrollen og løber ind i et andet og større bjerg, siger han ifølge BBC.

Storbritannien begyndte tirsdag at tælle døde med på plejehjem i det samlede antal døde i forbindelse med coronakrisen, og det lagde et stort antal til statistikken.

I den forbindelse sagde den britiske sundhedsminister Matt Hancock, at Storbritannien er et af de hårdest ramte lande i første bølge af epidemien.

Samtidig har landet påbegyndt en offensiv teststrategi.

Ifølge BBC nåede Storbritannien op på at teste over 80.000 mennesker alene onsdag for coronavirus.

/ritzau/Reuters/