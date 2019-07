Dronning lægger Storbritannien og brexit i Johnsons hænder

Efter et besøg hos den dronningen på Buckingham Palace onsdag er Boris Johnson formelt ny premierminister.

Storbritanniens tidligere udenrigsminister og borgmester i London Boris Johnson er onsdag formelt blevet udpeget til premierminister under et besøg hos dronningen.

Kort forinden havde den nu afgåede premierminister Theresa May selv besøgt dronningen, hvor hun formelt indgav sin opsigelse.

I sine sidste ord som premierminister sagde May, at brexit er den umiddelbart vigtigste opgave for hendes afløser.

Det er også dér, Johnson starter, da han kort tid efter holder en tale foran premierministerboligen i Downing Street 10.

Johnson gentager sit løfte om, at briterne vil forlade det europæiske samarbejde ved fristen 31. oktober.

- Ingen hvis, ingen men, siger den nyindsatte premierminister og tilføjer, at han vil lave en "ny aftale, en bedre aftale" med EU.

- Vi vil opfylde de gentagne løfter fra parlamentet og træde ud af unionen, siger han.

Da Boris Johnson var på vej ind til paladset, blev hans bil kortvarigt stoppet af en menneskekæde af klimademonstranter fra organisationen Greenpeace.

I en erklæring har den britiske direktør i organisationen sagt, at de forsøgte at give den kommende premierminister deres klimamanifest.

/ritzau/Reuters