Boris Johnson er Storbritanniens næste premierminister

Med omkring dobbelt så mange stemmer som sin modstander sikrede Boris Johnson sig posten som premierminister.

Storbritanniens næste premierminister hedder Boris Johnson.

Det står klart, efter at resultatet af en afstemning blandt Det Konservative Partis omkring 160.000 medlemmer tirsdag er blevet offentliggjort.

55-årige Johnson, der er tidligere udenrigsminister og stor brexittilhænger, er valgt som konservativ leder og ny premierminister foran modkandidaten og den nuværende udenrigsminister, Jeremy Hunt.

Det blev til en klar sejr til Johnson, der modtog 92.153 stemmer. Det var knap dobbelt så mange stemmer som Hunt, der fik 46.656 stemmer.

I alt stemte 87,4 procent af de stemmeberettigede partimedlemmer.

Resultatet blev offentliggjort i Queen Elizabeth II Centre i London. Og her holdt Johnson også en kort sejrstale efter offentliggørelsen af resultatet.

- Som en slumrende kæmpe vil vi rejse os og kappe fortøjningerne af manglende selvtillid og negativitet ved hjælp af bedre uddannelse, bedre infrastruktur, mere politi og fantastisk fiberbredbånd i alle hjem.

- Vi vil forene det her fantastiske land og styre det fremad, siger Boris Johnson i en passioneret tale foran sine konservative kolleger.

Johnson tiltræder officielt som premierminister onsdag. Her overtager han tøjlerne fra Theresa May, der 7. juni officielt meddelte sin afgang.

May trådte af, efter at hun ad flere omgange havde forsøgt at stemme en aftale om brexit igennem i det britiske Underhus.

Det lykkedes ikke, og derfor er det nu op til Boris Johnson at styre briternes farvel til det europæiske fællesskab. Han har på forhånd sagt, at Storbritannien forlader EU som planlagt senest 31. oktober - aftale eller ej.

Det løfte gentog han tirsdag i sin sejrstale.

EU's brexitforhandler, Michel Barnier, understreger tirsdag, at der ikke bliver ændret på den nuværende skilsmisseaftale.

Kun den såkaldte politiske erklæring, der handler om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU, kan diskuteres.

- Vi ser frem til at samarbejde konstruktivt med premierminister Johnson og muliggøre ratificeringen af udtrædelsesaftalen og opnå et ordentligt brexit.

- Vi er også klar til at ændre på den vedtagne erklæring om vores nye partnerskab, lyder det fra EU's brexitforhandler.

Boris Johnson markerede sig i tiden omkring folkeafstemningen i juni 2016 som en prominent brexittilhænger.

Theresa May ventes onsdag eftermiddag at besøge dronning Elizabeth for at meddele sin afgang. Herefter kører Johnson til dronningen, hvor han officielt vil blive udpeget som premierminister.

