Boris Johnson er ude af intensiv efter fire dage

Den britiske premierminister er torsdag aften kommet ud af intensiv. Han er stadig indlagt på hospitalet.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er ude af intensiv, efter at han blev indlagt på en intensivafdeling mandag aften.

Han er stadig indlagt på St. Thomas-hospitalet i London. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Johnson, der er smittet med coronavirus, er nu "ved ekstremt godt mod".

- Premierministeren er blevet flyttet fra intensiv til et sengeafsnit i løbet af aftenen, hvor han vil blive overvåget tæt i denne tidlige fase af bedring, udtaler en talsmand ifølge Reuters.

Den 27. marts meddelte Johnson, som den første regeringschef i verden, at han var smittet med coronavirus. På det tidspunkt oplyste hans stab, at han havde milde symptomer.

Søndag aften var Johnsons tilstand forværret, og han blev derfor indlagt som et "forsigtighedstiltag", lød det fra Johnsons kontor i Downing Street.

Der var ikke tale om en akut indlæggelse, men Johnsons egen læge havde ment, at det var bedst, at han blev indlagt for at få taget flere prøver.

Mandag aften blev han så overflyttet til intensivafdelingen, da hans tilstand igen blev forværret. Ifølge avisen The Times havde premierministeren svært ved at trække vejret og fik ilt.

Udenrigsminister Dominic Raab vikarierer i øjeblikket på premierministerposten, når det skulle blive nødvendigt, imens Johnson er indlagt.

Torsdag aften sender USA's præsident, Donald Trump, en hilsen til Johnson på Twitter.

- Gode nyheder: Premierminister Boris Johnson er ude af intensiv. God bedring Boris, skriver præsidenten.

En række ledere verden over har i løbet af de seneste dage også sendt tanker til den indlagte premierminister.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sendte ham en hilsen mandag aften.

- Meget trist over at høre om premierminister Boris Johnson på intensivafdelingen. Ønsker dig en hurtig bedring. Varmeste hilsner MF, skrev statsministeren i et tweet.

Storbritannien er ganske hårdt ramt af coronavirus. Næsten 8000 mennesker smittet med virusset har mistet livet.

Torsdag meldte Storbritannien om 881 registrerede dødsfald det seneste døgn.

/ritzau/