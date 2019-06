Boris Johnson får igen flest stemmer i formandsopgør

Tidligere konservativ udenrigsminister vinder sikkert ny runde i kamp om posten som britisk premierminister.

Tidligere udenrigsminister og EU-modstander Boris Johnson vinder anden runde af partivalget hos de britiske konservative om formandsposten og posten som premierminister.

Han har fået 126 stemmer mod 114 stemmer ved første runde i sidste uge.

Nummer to ved afstemningen er udenrigsminister Jeremy Hunt med 46 stemmer. Miljø- og fødevareminister Michael Gove er treer med 41 stemmer.

Afstemningen foregår mellem partiets 313 medlemmer af underhuset.

Der er nu fem kandidater tilbage, oplyser Sky News.

Johnson, der personificerede modstanden mod EU op til folkeafstemningen i 2016, er nu tilbage sammen med Hunt, Gove, udviklingsminister Rory Stewart og indenrigsminister Sajid Javid.

Stewart regnes som den mest EU-venlige af kandidaterne.

Blandt dem der faldt ved anden runde er tidligere brexitminister Dominic Raab, der med 30 stemmer faldt under spærregrænsen på 33.

Johnson er klar favorit til at blive konservativ formand og premierminister. Han har sagt, at Storbritannien forlader EU ved deadline 31. oktober med eller uden en aftale.

Det bliver medlemmerne af Det Konservative Parti landet over, der ved en urafstemning i juli skal vælge mellem de to bedst placerede kandidater.

En meningsmåling Fra YouGov tirsdag synes at vise et konservativt parti, der radikaliseres i forhold til brexit.

Her siger 63 procent af medlemmerne mod 26 procent, at de hellere vil have, at brexit bliver virkelighed, selv om det bliver på bekostning af, at Skotland erklærer sig uafhængig.

Det tilsvarende tal for Nordirland er 61 procent mod 29 procent.

59 procent ønsker også brexit, selv om det skulle skade den britiske økonomi.

54 procent siger, de er klar til, at Det Konservative Parti bryder sammen, hvis bare den britiske udtræden af EU sker.

/ritzau/